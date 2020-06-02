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    الصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020

    وزير الصحة التونسي: بلادنا شبه خالية حاليا من فيروس كورونا

    © AP Photo / Hassene Dridi
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (143)
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    قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، إن "تونس أصبحت الآن شبه خالية من فيروس كورونا المستجد".

    وأكد المكي في مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، حول استغلال طائرات دون طيار "درون" لقياس درجات الحرارة لدى الأشخاص وتقصي الفيروس، أنه "لا بد من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي".

    تونس
    © Sputnik . Valeriy Shustov
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    وأضاف، أن "نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جدا حاليا، لاسيما وأن بعض الولايات لم تسجل طيلة أكثر من 40 يوما إصابات جديدة، وهو ما يؤكد صعوبة عودة موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد".

    وشدد الوزير التونسي في المقابل على أن التخوفات من عودة الفيروس من جديد ما زالت قائمة، خاصة إزاء الحالات الوافدة التي تستوجب المزيد من الدقة وصياغة خطط وبروتوكولات مع كل الوزارات المعنية للوقاية من هذا المرض، في ظل تسجيل بعض الإصابات الوافدة خلال الأيام الماضية.

    وعبر الوزير التونسي عن تفهمه لمخاوف بعض المواطنين من القرار المعلن أمس بخصوص إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو/حزيران الجاري، قائلا إن "هذه التخوفات في محلها لكن الحكومة حرصت على الأخذ بعين الاعتبار حماية مواطنيها ولن تتهاون في ضمان كل الإجراءات الوقائية لفائدتهم"، وفقا لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء".

    وأضاف أنه "لابد أن نكون صناع حياة ونرحب بعودة الجالية المقيمة بالخارج لقضاء العطلة الصيفية، وتأمين عودة الحركة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وعودة الحياة الاجتماعية هي الأخرى بداية من يوم 4 يونيو، ضمن شروط معينة سيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء في ندوة صحفية".

    وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 10 تحاليل إيجابية، 8 منها لحالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس، واثنان لحالتي إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

    وأضاف المصدر أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، يبلغ 1086 حالة مؤكدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 965 حالة شفاء، واستقر عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا عند 48 حالة وفاة. أما عدد الإصابات التي ما تزال حاملة للفيروس فقد استقر عند 73 حالة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (143)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الصحة التونسي, فيروس كورونا
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