"أنصار الله": 31 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن التحالف العربي، شن الثلاثاء، سلسلة غارات على محافظات مأرب وصعدة وحجة والجوف شمال اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف نفذ 20 غارة على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 12 غارة على مديرية صرواح غرب مأرب، تركزت 8 غارات منها على منطقة نجد العتق.

وأضافت أن التحالف قصف بـ 6 غارات جوية، مديرية مدغل الجدعان شمال غربي مأرب، وشن غارتين على مديرية مجزر المحاذية لها.

وجدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بـ 5 غارات، 4 غارات منها على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، فيما استهدفت غارة أخرى مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي شمالي صعدة.

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 3 غارات جوية على مديرية حيران شمال غربي حجة.

محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، هي الأخرى شهدت قصفا جويا، حيث شن طيران التحالف غارتين على مديرية المطمة غرب الجوف، ونفذ غارة ثالثة على مديرية خب والشعف شرق الجوف، حسب "أنصار الله".