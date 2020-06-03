غارات ليلية تستهدف حشود المسلحين "الصينيين" شمال سوريا

وأفاد به مراسل سبوتنيك في المنطقة، نقلا عن مصدر ميداني، "أن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من رصد تجمعات كبيرة لمجاميع مسلحة على محاور بلدات العنكاوي والسرمانية وزيزون بسهل الغاب شمال غرب حماة، كانت تتحضر لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش السوري في المنطقة".

وأكد المصدر، أن "الطيران الحربي شن سلسلة من الغارات المركزة فجر اليوم مستهدفا هذه التجمعات بعد تحديد مسارات تحركهم بدقة عبر طائرات الاستطلاع الروسية"، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير آليات ومقرات المسلحين، إلا أنه لم يتوافر معلومات دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى بصفوفهم حتى الآن.

وعلى التوازي، قالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك"، إن المجموعات المسلحة وتحديدا تنظيمي (حراس الدين) و(أنصار التوحيد) حشدوا المئات من مسلحيهم على محاور جبل الزاوية وسهل الغاب، وذلك تخوفا من أي عمل عسكري مرتقب قد تنفذه وحدات من الجيش السوري في المنطقة ردا على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة التي تستهدف مواقع الجيش بشكل شبه يومي.

وأضافت المصادر بأن ما يقارب ١٥٠٠ مسلح من كلا التنظيمين توجهوا نحو خطوط التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب، بعدما قاموا بنقل عوائلهم إلى المناطق القريبة من الحدود السورية التركية.