تسجيل
17:07 GMT04 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات اليونيفيل في لبنان

    بعد رفض لبنان تعديل مهام "اليونيفيل"... ما الصدام المحتمل؟

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103739/78/1037397830_0:152:3512:2127_1200x675_80_0_0_3168c551c079546ef50f44498fe8a373.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006041045623493-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%9F--/

    محاولات مستمرة من الجانب الأمريكي للضغط على لبنان بشتى الطرق، من أجل إخضاعه للشروط والإملاءات التي يرفضها.

    الخبراء أكدوا لـ"سبوتنيك"، أن المطالب المتعلقة بالسماح لقوات "اليونيفيل"، القيام بعمليات تفتيش في الجنوب هي مطالب إسرائيلية.  

    وكان الرئيس ميشال عون، أكد تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وبالدور الإيجابي الذي تلعبه.

    رفعت البدوي: كل المحاولات لتغيير مهمة القوات الدولية في لبنان ستبوء بالفشل
    وأشار، الاثنين الفائت، إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ"التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها".

    فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن استمرار عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان هو حاجة دولية.

    حول المطالب التي وصفت بأنها إسرائيلية، قال الخبير الأمني اللبناني، العميد شارل أبي نادر، إن مسألة منح قوات اليونيفيل عمليات التفتيش في الجنوب، هي مطالب إسرائيلية بالأساس.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن تنفذ طلبات إسرائيل فيما يخص لبنان من كافة  نواحي الضغوط الاقتصادية والسياسية.  

    وأوضح أن إسرائيل تعتدي على لبنان وتخترق أجواءه وطائراتها المسيرة، تجوب أجواء لبنان ليلا نهارا، وتستعمل الأجواء اللبنانية للاعتداء بقاذفاتها على سوريا مخترقة سيادته.

    وأشار إلى عدة نقاط بشأن الممارسات الأمريكية لتنفيذ المطالب الإسرائيلية منها، منع واشنطن حصول الجيش اللبناني على أسلحة دفاع جوي، أو أية أسلحة نوعية مناسبة لحماية سيادته.

    ضغط واشنطن لمنع "حزب الله" من امتلاك أسلحة نوعية، لحماية الأجواء اللبنانية، والحدود عند أي اعتداء إسرائيلي.

    كما تسعى واشنطن لتقّيد الجيش اللبناني و"حزب الله" من خلال "اليونيفيل" لناحية منع تنفيذ أي أعمال هندسية من أنفاق، أو مواقع محصنة للحماية ضد اعتداءاتها.

    وشدد على أنه في الوقت ذاته لا تتوقف أعمالها الهندسية الهجومية، والدفاعية على الحدود مباشرة، وأحيانا داخل الخط الأزرق.

    القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان
    © AP Photo / Hussein Malla
    صحيفة: "اليونيفيل" في لبنان بين صراع التمديد وتوسيع المهام أمريكيا
    وشدد على أن لبنان لن يقبل بتعديل مهمة "اليونيفيل"، لأنه من خلال التعديل المطلوب إسرائيليا وأمريكيا، تكون "اليونيفل" وكأنها تنفذ مهمتها لخدمة سيطرة إسرائيل وحماية اعتداءاتها المتواصلة.

    ويرى أن الحالة الوحيدة التي يقبل لبنان بتعديل مهمة "اليونيفيل" تتمثل في:  

    توقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وعلى سيادته وعلى أجوائه.  

    عندما تسمح للبنان باستثمار ثرواته البحرية، وتسحب ادعاءاتها الكاذبة، حول ملكيتها لقسم كبير من البلوك 9 المحاذي للمياه الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة.

    عندما تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والقسم المحتل من قرية الغجر.

    واستطرد بقوله، أن الضغوط السياسية والاقتصادية والمالية على لبنان، واستغلالها من قبل إسرائيل لتحقيق مآربها في لبنان لناحية انتزاع أي قدرات منه، أو من "حزب الله"، والتي يستعملها لحماية نفسه بمواجهتها، كل هذه الضغوط حتما سوف تدفع لبنان لفتح الحدود بالكامل مع سوريا، لتفعيل التعاون الاقتصادي وغير الاقتصادي مع الأخيرة لحماية مصالحه، ولتأمين الحد الأدنى من مقومات الاقتصاد، التي يحتاجها بقوة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها.

    فيما قال الخبير اللبناني حسن حردان، إن المعلومات المتوافرة أن الحكومة رفضت أي تعديل في مهام القوات، التي انتشرت على أساس وقف العمليات بشكل متوازن وغير منحاز، إلا أن معطيات اليوم تؤكد أن قوات "اليونيفيل" غير أمينة، في ظل استمرار الانتهاكات.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المقترحات التي تتقدم بها واشنطن تظهر الأمر وكأن لبنان هو الذي يعتدي بشكل مغاير للحقيقة، فيما لم تقم بمنع إسرائيل من تجاوز الخط الأزرق، أو الحدود اللبنانية.

    وشدد على أن لبنان لن يوافق على أية تعديلات مغايرة للقرار 1701، الذي تعمل بموجبه القوات الدولية.

    وفي وقت سابق قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي، إن التمديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب "يونيفيل"، سيتم آخر يوليو/ تموز، ولكن الاتصالات بدأت منذ فترة.

    ونقلت صحيفة "النهار"، اللبنانية، عن ناصيف حتي، قوله إن مجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييم قوات اليونيفيل، وهناك اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانيتها.

    انظر أيضا:

    كيف يكون تأثير العلاقة مع سوريا؟.. مخاوف من تداعيات قانون قيصر على لبنان
    صحيفة: "اليونيفيل" في لبنان بين صراع التمديد وتوسيع المهام أمريكيا
    رفعت البدوي: كل المحاولات لتغيير مهمة القوات الدولية في لبنان ستبوء بالفشل
    دياب: استمرار عمل اليونيفيل في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلبا لبنانيا
    الكلمات الدلالية:
    اليونيفيل, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة أنجولينا جولي تصل إلى الحفل الـ 84 لتوزريع جوائز أوكسار في لوس أنجلوس 26 فبراير 2012
    الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    إنفوجراف.. أبرز محطات النزاع بين الهند والصين
    صراع الفيل والتنين الذي لا ينتهي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك