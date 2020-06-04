مصر... مستشار وزيرة الصحة يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال وديع لموقع "صدى البلد"، إنه "أصيب منذ 14 يومًا بفيروس كورونا السمتجد، ويخضع للعزل المنزلي".

وأضاف أنه "يمارس أعماله بإدارة منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ من المنزل".

وأوضح أنه "موضوع على جهاز الأكسجين وحالته مستقره نوعا ما، لافتا إلى أنه قام بعمل تحاليل فيروس كورونا وجاءت نتائجها إيجابية".

وأكد أن "الإصابة جاءت نتيجة التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ووفقا للموقع، أشار مصدر بوزارة الصحة المصرية، إلى أنه لم يخالط وزيرة الصحة أو أي أحد بالوزارة، وفور اكتشاف إصابته تم وضعه بالعزل المنزلي على الفور، مؤكدا أن صحته تحسنت.

وكانت مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة المصرية، الدكتورة نيفين النحاس، قد أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم عزلها في أحد المستشفيات، وتلقت العلاج اللازم حتى تمام الشفاء وغادرت المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.