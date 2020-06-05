مطار القاهرة يستقبل 23 رحلة من 8 دول

أعلنت مصادر في مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، إن المطار سيستقبل 23 رحلة جوية قادمة من 8 دول عربية وأجنبية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الـ 23 رحلة جوية التي يستقبلها مطار القاهرة اليوم قادمة من السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي، ودار السلام، وذلك لإعادة المصريين من الخارج والذين منعهم انتشار فيروس كورونا المستجد من العودة خلال الفترات السابقة.

وأفادت المصادر بأن جميع الرحلات تصل اليوم على مدى الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا، كما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنها 400 راكب مصري، وسوف يتم نقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي هناك بعد إلغاء الحجر الصحي، والاكتفاء بالحجر الصحي المنزلي.

وكانت وزارة الطيران المدنى المصري قد أعلنت توقف حركة الطيران سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لإعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.