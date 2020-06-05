نائب عراقي: نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين لحل أزمة البلاد المالية

أعلن النائب العراقي منصور البعيجي، اليوم الجمعة، رفضه فكرة استقطاع رواتب الموظفين، مؤكدا دعمه للحكومة بتشريع أي قانون يساعدها على تجاوز الأزمة المالية.

ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، قال البعيجي في بيان، إن "استقطاع رواتب الموظفين ليس حلا للأزمة المالية التي يمر بها البلد خلال المرحلة الحالية بل سيعقد الوضع الاقتصادي في البلد على اعتبار أن هناك حلولا يجب على الحكومة أن تتخذها لعبور الأزمة المالية".

وأضاف أن "على الحكومة أن تلغي فكرة استقطاع رواتب الموظفين وتتجه إلى إيجاد حلول أكثر واقعية منها مراجعة جولات التراخيص وشركات الهاتف النقال والمنافذ الحدودية ودعم القطاعات الأخرى من أجل رفد ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي للبلد".

وتابع "توجه الحكومة العراقية إلى تعظيم واردات البلد من خلال النقاط التي تم ذكرها أعلاه، إضافة إلى الاقتراض الداخلي للبلد هو كفيل بعبور الأزمة المالية التي يمر بها البلد خلال الفترة الحالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين التي لن تشكل فارقا كبيرا لحل الأزمة في حال تم الاستقطاع".