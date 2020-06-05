السعودية تعيد فرض حظر التجول في جدة لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إعادة فرض حظر التجول في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، اعتبارا من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بدءا من غد السبت وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.