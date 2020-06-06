طبيب عراقي يرجح انتهاء فيروس كورونا بهذا الوقت

رجح الدكتور وسام حسين التميمي، مدير شعبة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبيئة العراقية، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت 6 حزيران/يونيو، انتهاء فيروس كورونا، خلال الموسم المقبل.

واستبعد التميمي، استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد لعامين، أو ثلاثة مثلما تنبأت به بعض الجهات، مبينا بقوله :"إن انتهاء الفيروس، في وقت معين، غير معلومات، وإذا أردنا أن نراجع تاريخيا، أن الفيروسات التنفسية خصوصا عائلة كورونا، لم تستمر لفترات طويلة، على الرغم من أن الحالي استمر لمدة أكثر من الفيروس الذي قبله، لكن لا نستطيع أن نتنبأ بوقت قريب، أو بعيد".

وأضاف التميمي، متداركاً، لكن الفيروس سينتهي، ربما خلال أشهر، أو في الموسم المقبل، قائلا، "حسب رأيي الشخصي، لا أرجح أن يستمر كورونا لعامين أو ثلاثة".

الجدير بالذكر، أن العراق سجل يوم أمس الجمعة، 5 يونيو، ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بواقع 1006 إصابة وهي أعلى حصيلة تسجل منذ تفشي الفيروس في مارس/آذار الماضي، وحتى الآن.

وينتهي حظر التجوال، في عموم العراق، يوم غد الأحد، بعد تمديده من أسبوع عيد الفطر خلال الأسبوعين الماضيين، حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وسط رغبات متضاربة من المواطنين الداعين إلى رفع الحظر والتعايش مع الفيروس، لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين تعطلت أشغالهم، والمشددين على استمرار الحظر حتى انخفاض الإصابات.