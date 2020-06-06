علم فلسطين يرفرف في قلب تل أبيب

رفرف العلم الفلسطيني، مساء اليوم، السبت، في قلب ميدان رابين بمدينة تل أبيب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، السبت، بأن علم دولة فلسطين ظهر في ميدان رابين وسط مدينة تل أبيب، خلال مسيرة تظاهرية دعت إليها حركات السلام الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن المظاهرة التي دعت لها حركات السلام والقوى اليسارية الإسرائيلية شارك فيها آلاف الأشخاص، احتجاجا على مخطط ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

דגלי פלסטין בכיכר רבין: אלפים מפגינים נגד הסיפוח בלב תל אביב @omrimaniv pic.twitter.com/20EUGTPms4 — חדשות 13 (@newsisrael13) June 6, 2020

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لتفريق المتظاهرين الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

אל תתבלבלו, התמונה לא צולמה ברמאללה או בעזה. זה עכשיו בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.

ארגוני השמאל הקיצוני עם דגלי אש״פ נגד החלת הריבונות. pic.twitter.com/qp4ddMVVE9 — shlomit cohen🇮🇱 (@c_shlomit) June 6, 2020

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، مبادراتها لترجمة "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.