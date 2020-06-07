السعودية... تطبيق وسيلة مبتكرة لحماية موظفي القطاعات الصحية من كورونا

بدأت منشآت صحية متعددة في المملكة العربية السودية، بالاستعانة بتطبق نظام "بصمة العين" لإثبات الحضور والانصراف لمنسوبيها، عوضا عن بصمة الإصبع.

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، تأتي الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة بتركيب أجهزة بصمة العين، تمهيدا لبدء تطبيق نظام الحضور والانصراف خلال الفترة المقبلة.

وكانت العديد من الجهات الحكومية، بما فيها القطاع الصحي، قد أوقفت العمل بنظام بصمة اليد مع بدء ظهور الفيروس.

يذكر أن السعودية رصدت أول إصابة بمرض "كوفيد 19"، في الثاني من مارس/أذار الماضي.