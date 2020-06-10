نتنياهو: أي خطة حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتعامل مع المستوطنات كواقع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خطة حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي يجب أن تتعامل مع المستوطنات كواقع.

ونشر نتنياهو تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شدد فيها على ضرورة التأكيد على أن كل خطة سياسية يجب أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض، وليس أن تعزز الوهم حول تهجير الناس من منازلهم.

كما قلت إنه يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض وعدم رعاية الأوهام كأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم. — بنيامين نتانياهو (@israelipm_farsi) June 10, 2020

وجاء تصريح نتنياهو عقب لقائه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مساء اليوم، منوها في حواره معه على أن أي تسوية مستقبلية تشمل ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن.

وطلب وزير الخارجية الألماني الاطلاع على مخططات الحكومة الإسرائيلية بما يخص خطة ترامب، لا سيما على خلفية الولاية الألمانية المرتقبة في رئاسة الاتحاد الأوروبي وفي إطار عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. — بنيامين نتانياهو (@israelipm_farsi) June 10, 2020

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى طلب وزير الخارجية الألماني الاطلاع على مخططات الحكومة الإسرائيلية بما يخص الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، لا سيما على خلفية الولاية الألمانية المرتقبة في رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفي إطار عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبحث نتنياهو مع وزير الخارجية الألماني وقف التمويل الألماني للمنظمات الأهلية التي تعمل ضد إسرائيل.