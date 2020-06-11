الصحة السعودية: نصائح مهمة لمرضى الكلى بهدف تجنب الإصابة بكورونا

شددت وزارة الصحة السعودية على أصحاب الأمراض المزمنة وتحديدا مرضى الكلى، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كونهم أكثر الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "تواصل"، أكدت الصحة ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وتجنب الاتصال بشخص يعاني من أعراض فيروس كورونا، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام معقم لليدين بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.

ونصحت الصحة بتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة، واستخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء، ولتوصيل الوصفات الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في العالم، قد تجاوز الـ7.1 مليون شخص، وأن عدد الوفيات بلغ أكثر من 408 آلاف.

وفقا لآخر بيانات المنظمة، تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 105621 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3629 مريضا. ليبلغ بهذا العدد الإجمالي للحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 7145539 حالة، وعدد الوفيات 408025 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.