كورونا يقود بورتو لصدارة الدوري البرتغالي... فيديو

سجل اللاعب المكسيكي جيسوس كورونا، هدفا فاز به بورتو على ماريتيمو 1-0 ليتصدر فريقه جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

وسجل كورونا هدف التقدم في الدقيقة السادسة، بتسديدة كرة من داخل منطقة الجزاء في أعلى المرمى.

وأكمل بورتو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد الظهير الأيسر أليكس تيليس، لحصوله على الإنذار الثاني قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

Jesús Corona’s goal for FC Porto’s opener against Marítimo.



The improvisation to turn and hit it early to catch the keeper unaware is top drawer!



🇵🇹💫 pic.twitter.com/uugBFYWUcT — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) June 10, 2020

وكان الدوري البرتغالي قد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفع بورتو رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة، متقدما بنقطتين على بنفيكا قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.