إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

كشفت قناة عبرية النقاب عن تصنيع إسرائيل أول طائرة دون طيار في العالم مصنوعة عبر طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الأربعاء، بأن إسرائيل نجحت في تصنيع طائرة مسيرة أو دون طيار، من الورق تقريبا، وبأن صناعتها بسيطة وتكلفتها ليست باهظة، أيضا.

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وأكدت القناة أن إسرائيل في البداية رأت أن تصنيع هذه الطائرة دربا من الخيال، لكنه تحقق فعليا، وبتكلفة عادية جدا، حيث من المتوقع أن تستخدم هذه الطائرة المسيرة في التجسس، خاصة وأنه يمكنها حمل معدات تصوير وأدوات جاسوسية.

ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الطائرة هي الأولى من نوعها التي طورتها إدارة تطوير الأسلحة بوزارة الدفاع، بالتعاون مع الصناعات الجوية، وقامت بتصنيع جميع أجزائها، بداية من الأجنحة، ووصولا للعجلات والتي يصل عددها إلى 26 قطعة، وهي من الورق.

ونقلت القناة على لسان إحدى المشرفات على صناعة الطائرة، إنه يمكن طباعة هذه الطائرة خلال ساعات معدودة وبتكلفة منخفضة جدا، حيث يصل طول جسم الطائرة إلى 1.65 متر كما يصل عرض الأجنحة إلى 1.50 متر إضافة إلى أنها قادرة على حمل وزن يصل إلى 7 كغم.