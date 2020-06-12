السيسي يزور مشروعا سكنيا ويتحدث إلى المواطنين... صور

زار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروعا سكنيا في منطقة المقطم بالقاهرة، مخصصا لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة.

ويوفر مشروع "الأسمرات 3" السكني لقاطنيه واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

وخلال جولته، التقى الرئيس المصري بعدد من المواطنين من سكان "الأسمرات 3" وتبادل الحديث معهم.

واستفسر السيسي عن الظروف المعيشية للمواطنين واستمع إلى طلباتهم وملحوظاتهم، كما اطمأن على أحوالهم في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

كما تفقد السيسي اليوم الجمعة مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.