بومبيو وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يبحثان الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الوضع في ليبيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم الجمعة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا، على خلفية زيادة التدخل الأجنبي، والطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعمها على أفضل وجه لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في المنطقة".

ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بوقت سابق، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقا سياسيا شاملا وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

هذا وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد