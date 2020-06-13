الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين غربي مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إن "قوات الجيش الوطني أسقطت بدعم من التحالف، طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المدنيين غرب محافظة مأرب".

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن عملية إسقاط الطائرة التي يعتقد أنها هجومية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.