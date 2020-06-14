هل يوجد أكثر من نوع "كورونا" في مصر؟ مستشار السيسي يجيب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، حقيقة ما تردد عن وجود أكثر من نوع "كورونا" في مصر.

ونفى تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، صحة هذه الأقاويل، مضيفا أن "الحكومة توفر التشخيص وأماكن الكشف والعزل والعلاج، وأن المستشفيات توفر أماكن أكثر كلما زادت الإصابات".

وأوضح أن "مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تشارك في علاج مرضى كورون وتتيح أماكن لأعداد كبيرة جدا، مضيفًا أن "المدن الجامعية دخلت ضمن منظومة العزل" مشددا على وضع الأساليب التشخيصية والعلاجية لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال مستشار الرئيس المصري إن مصر على تواصل مع كل دول العالم التي تعمل على إنتاج لقاحات لفيروس "كورونا"، مؤكدا على أن لقاح "أكسفورد" أثبت فعاليته، وأحدى الشركات بدأت في إنتاجه، وستتحمل نتيجة نجاحه من فشله، فالعالم كله يتسابق للوصول لعلاج "كورونا"، ولدينا أمل كبير في بعض اللقاحات.

وأعلنت مصر، مساء أمس السبت، تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 62 حالة وفاة، وبذلك بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس 42980 حالة، بينهم 11529 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.