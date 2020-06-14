مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة… فيديو

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح يوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها، وسط حراسةِ مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

مستوطنون يتقدمهم الحاخام "الياهو ويبر" يقتحمون الأقصى وسط ترديد شعارات تلمودية pic.twitter.com/uEDpYwZyCu — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 14, 2020

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر فلسطينية إلى أن الحاخامان المتطرفان، إلياهو ويبر وموشيه فيجلين، قادا اقتحاما جديدا للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية.

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية في المسجد الأقصى بقيادة عضو "الكنيست" موشيه فيجلين pic.twitter.com/dELR6B9tbS — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 14, 2020

وانتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة للشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في وقت شوهد المستوطنون وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحة المسجد الأقصى.