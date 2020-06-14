سلطنة عمان تشكل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تشكل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا، وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية.

أفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي بسلطنة عُمان أن السلطان، هيثم بن طارق، أمر اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

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بيان صادر من المكتب الخاص pic.twitter.com/f8WX1dGhc4 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 14, 2020

​عُمان منتج صغير نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام.

وقال البيان إن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية ستدرس العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.