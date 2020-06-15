شاهد ماذا فعل السيسي مع شابين تعرضا لحادث خلال مروره في شوارع القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث مع شابين سقطا أرضا بعد أن اختل توازن الدراجة البخارية.

وحرص السيسي على التوقف، أثناء جولة في شوراع القاهرة، مكلفا طاقم الحراسة والطبيب الخاص به بفحص الشابين ومعرفة ما تعرضا له.

الرئيس السيسي كان في جولة في شوارع القاهره لقي شاب واقع علي الآرض وقف وكان بيطمن عليه بنفسه ❤️❤️ pic.twitter.com/JPhUcllTrP — Ezzat Abdou (@EzatAbdou) June 15, 2020

وطالب السيسي الشابين بضرورة ارتداء الخوذة أثناء ركوب الدراجة البخارية، ليتعهد الشابان بهذا ويوضحان له أنها المرة الأولى التي لا يرتديان فيها الخوذة.