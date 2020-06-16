لأول مرة... محمد بن راشد يسرد مشواره بنفسه في 50 حلقة... فيديو

ويروي برنامج "قصتي" وهو المأخوذ عن كتاب "قصتي... 50 قصة في خمسين عاما" قصصا مختلفة عن مراحل وتحديات وأحداث وذكريات من حياة ومسيرة مؤسس دبي الحديثة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتشهد الحلقات مشاركة شخصية من الشيخ محمد بن راشد، وهو ما يحدث للمرة الأولى، في عمل يحكي قصة حياته ونشأته ونجاحه‪.

وتولى إنتاج البرنامج الضخم المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونفذت إنتاجه شركة "إيغل فيلمز" للإنتاج والتوزيع، فيما تولت هيئة الثقافة والفنون في دبي الإشراف الكامل على مراحل ما قبل الإنتاج، وقام بإخراجه محمد جمعة.

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طرح سيرته الذاتية في المكتبات "قصتي... 50 قصة في خمسين عاما" في يناير/ كانون الثاني 2019.

وغرد ابن راشد عبر حسابه على "تويتر": "خمسون قصة في 50 عاما. سيرة ذاتية غير مكتملة… كتابي الجديد "قصتي".

وغرد ولي عهد أبوظبي عن السيرة الذاتية لمحمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد لإهدائي كتابك الجديد "قصتي".. سيرتك الزاخرة بالعطاء امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم وصناع حاضره ومستقبله، وقصصك درر مكنونة تنقل للأجيال إرثا نابضا بالحياة.. ستبقى قائدا ومعلما استثنائيا تلهم الأجيال، وينتظر منك الوطن مزيدا من الإبداع والتميز".

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له إصدارات سابقة قبل كتاب "قصتي"، وهما كتابا "رؤيتي" و"ومضات من فكر".