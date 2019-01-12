محمد بن راشد يطرح سيرته الذاتية... يكشف فيها عن أمر "لن يحدث في بلاد العرب"

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن طرحه لسيرته الذاتية في المكتبات.

وغرد ابن راشد عبر حسابه على "تويتر": "خمسون قصة في 50 عاما. سيرة ذاتية غير مكتملة… كتابي الجديد "قصتي".

كما شارك حاكم دبي مع متابعيه، 3 مقتطفات من الكتاب الجديد المتوقع أن يصدر قريبا.

خمسون قصة في 50 عاما.



سيرة ذاتية غير مكتملة…



كتابي الجديد "قصتي" pic.twitter.com/Xx5pR5GPuq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2019

ومن أبرز ما جاء في الكتاب: "قبل الثامنة، علمني والدي كيف أعيش في الصحراء، مع هوامها ودوابها؛ مع ذئابها وغزلانها؛ مع بردها وحرها وتقلباتها. بعد الثامنة، علمني والدي كيف أعيش في المدينة، مع البشر. ما أقسى البشر، وما أجمل الصحراء".

كما حرص حاكم دبي على ذكر لحظة محورية في عمر الإمارات العربية المتحدة بين الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم: "في الخيمة الشمالية حدث شيء لا يحدث في بلاد العرب ولن يحدث لعقود طويلة، طلب زايد أن يكون راشد رئيسا للاتحاد الجديد، وراشد يبتسم ويحرك سبحته بيده ويقول أنت الرئيس".

أما المقتطف الثالث، فقال محمد بن راشد: "توجهنا إلى إحدى ساحات طرابلس المكتظة بالحضور، لكن المفاجأة التي كانت تنتظرنا أن أحدهم أخبر الجماهير بأننا هناك، عندها أحاطوا بالسيارة بشكل هستيري مرحبين بعواطف حارة جدا، وبدأت السيارة تفقد اتزانها بفعل اندفاعهم.. وما هي إلا لحظات حتى بدأت أشعر بارتفاع السيارة التي تقلنا عن الأرض".

وغرد ولي عهد أبوظبي عن السيرة الذاتية لمحمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد لإهدائي كتابك الجديد "قصتي".. سيرتك الزاخرة بالعطاء امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم وصناع حاضره ومستقبله، وقصصك درر مكنونة تنقل للأجيال إرثا نابضا بالحياة.. ستبقى قائدا ومعلما استثنائيا تلهم الأجيال، وينتظر منك الوطن مزيدا من الإبداع والتميز".

شكرا لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد لإهدائي كتابك الجديد "قصتي".

سيرتك الزاخرة بالعطاء..امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم وصناع حاضره ومستقبله وقصصك درر مكنونة تنقل للأجيال إرثا نابضا بالحياة.. ستبقى قائدا ومعلما استثنائيا تلهم الأجيال وينتظر منك الوطن مزيدا من الإبداع والتميز. pic.twitter.com/5OsBVVe6V7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 11, 2019

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له إصدارات سابقة قبل كتاب "قصتي"، وهما كتابي "رؤيتي" و"ومضات من فكر".