تكليف جديد من السيسي بشأن تعامل المواطنين داخل المنظومة القضائية

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية داخل مرافق المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري اليوم مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاجتماع متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس السيسي بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلاً عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.

بدوره وجه السيسي بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلاً عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصة من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

من ناحيته، قدر وزير العدل المصري جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.