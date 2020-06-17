رئيس الوزراء السوداني: هذه اللجنة تساهم في استقرار سعر صرف الدولار

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الاقتصادية اتخذت إجراءات ستسهم في استقرار سعر صرف الدولار والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال حمدوك، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، عقب اجتماع للجنة، إن اللجنة حددت سلع الصادر الاستراتيجية ومن بينها الذهب والثروة الحيوانية وسلع الواردات الاستراتيجية ومن بينها القمح والوقود والأدوية، بحسب وكالة "سونا".

وأشار إلى أن "مخرجات المحفظة ستؤدي إلى انسياب السلع وإنهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات"، مؤكدا أن تفاصيل مخرجات هذه اللجنة والمحفظة ستعلن يوم السبت المقبل.

وأضاف أن "اللجنة الاقتصادية العليا تركز على صادرات الذهب والصمغ العربي لتوريد العملات الصعبة إلى البلاد ومحاربة ارتفاع سعر الصرف اليومي عبر الإجراءات الاقتصادية التي تحقق الحلول على المدى البعيد.

من جانبه توعد رئيس اللجنة الاقتصادية العليا ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بملاحقة تجار العملات وإخضاعهم إلى القانون وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى 152جنيها خارج السودان و147 جنيها محليا.

وأكد أنه "طالما أن تجار العملة يضرون الاقتصاد سنكشف أسماءهم للشعب السوداني ونقول لهم هؤلاء يخربون الاقتصاد ونرجو إبلاغ السلطات حتى لو كان الشخص يحمل مائة دولارًا أمريكيًا".