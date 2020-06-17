مصر... إعلان هام بشأن امتحانات الثانوية العامة

وأشارت الحكومة، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اطمأن في الاجتماع الأسبوعي على الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت الحكومة أنه تم التأكد من الانتهاء من جميع الاستعدادات، وأن امتحانات الثانوية العامة قائمة في موعدها من دون أي تغيير، يوم الأحد المقبل.

من جانبه، أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، اكتمال هذه الإجراءات.

ووجه شوقي الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات، التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة، سعيا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأشار وزير التعليم إلى أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة، التي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان طارق شوقي، قد قال في تصريحات سابقة إن الدولة وافقت على تعقيم اللجان من أجل صحة الطلاب، وأنه تم شراء 17 ألف كاشف حرارة وسيتم توزيع كمامات يومية، مضيفا أنه تم تقليل عدد الطلاب في اللجان وأنها لا تزيد عن 11 طالبا في كل لجنة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألفا و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المباني بالمطهرات.

وأوضح الوزير، أن عدد الطلاب في اللجنة لن يزيد عن 11 طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشددا على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.

وأوضح شوقي، أنه في حالة ما إذا تم التأكد من أن الطالب لديه مشكلة صحية سيتم توفير سيارات إسعاف ونقله إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب الذين تقع إقامتهم في منطقة عزل صحي للدور الثانى بالدرجة الفعلية.