مصر: قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة

وحسب بوابة "أخبار اليوم" عقدت الوزارة اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان السير ورؤساء كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، من منطلق حرص الوزارة على تحقيق امتحانات آمنة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

ووجه نائب الوزير بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.

كما وجه بضرورة عرض الطالب الذي تستدعى حالته الصحية على المسؤول الصحي بالمدرسة للحفاظ على أحقية الطالب، فضلاً عن قيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.

وسمحت الوزارة للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحان هذا العام في التقدم بطلب تأجيلها للعام المقبل، دون أن تحتسب من مرات التقدم، إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لهم.

كما سمحت الوزارة بتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، أو إصابته أو أحد أفراد أسرته مع تقديم ما يثبت ذلك.