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    نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي

    حميدتي في زيارة أولى من نوعها إلى إثيوبيا... ما الملفات التي سيبحثها؟

    © REUTERS / Mahmoud Hjaj
    العالم العربي
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    أعلنت وسائل إعلام عديدة وصول نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى إثيوبيا في زيارة هي الأولى من نوعها إلى البلاد.

    وكشفت وسائل الإعلام عما في جعبة حميدتي في زيارته إلى أديس أبابا والملفات التي سيبحثها الطرفان.

     وأوضحت أن أهم الملفات التي سيناقشها حميدتي في اجتماعاته مع المسؤولين الإثيوبيين هي قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا.

    كما سيناقش نائب رئيس مجلس السيادة أيضا، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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    وتأتي زيارة حميدتي في وقت مستمرة فيه المفاوضات المرتبطة بسد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر.

    وتصاعدت حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا في الفترة الأخيرة، عقب تصريحات المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن عامر محمد الحسن، قال فيها إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين.

    وكانت ميليشيات إثيوبية قد اخترقت الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف، مما أدى إلى حدوث توتر، حيث توغلت واعتدت على المشاريع الزراعية في منطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين.

    وتتزامن الزيارة مع تصاعد أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، وسط إصرار من أديس أبابا على بدء عمليات ملء سد النهضة.

    وبدأت إثيوبيا في 2011، في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليارمتر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

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