إثيوبيا: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع مصر والسودان حول سد النهضة

أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، اليوم الأحد، إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر السودان، حول بناء ومل سد النهضة، والتي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.