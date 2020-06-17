خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة وخسائر قصف تركي - إيراني يستهدف العراق

تكبد مواطنون عراقيون، خسائر فادحة بمصادر قوتهم، اليوم الأربعاء، إثر قصف مستمر منذ أسابيع تنفذه طائرات حربية، ومدفعية تابعة لتركيا، وإيران، ما تسبب بنزوح جديد داخل العراق.

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، الفريق جبار ياور، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، حسب معلومات مصادر عسكرية رسمية، أنه كان هناك عمليات قصف بطائرات حربية تركية لمناطق حدودية تعود لقرية "ئالانه" المرتبطة إداريا بقضاء حاجى عمران "التابع لمحافظة أربيل مركز الإقليم"، والتي تقع على الحدود العراقية - الإيرانية شرقا، والمقابلة لمنطقة "پيران شهر" في إيران.

قصف تركي

وأضاف ياور، أن القصف حدث في الساعة التاسعة صباحا، من هذا اليوم، معلنا، أن عدد عمليات القصف الجوي، والأرضي، من قبل الطائرات، والمدفعية للقوات التركية لقرى، ومناطق حدودية في إقليم كردستان، بلغت 38 حالة قصف منذ بداية الشهر الجاري.

ونوه إلى أن القصف منه 23 حالة جوية، و15 حالة أرضية بالمدفعية الثقيلة، مؤكدا، حسب معلومات تلك المصادر، أن القصف خلال الثلاثة أيام الأخيرة، لم يسفر عن أية خسائر بشرية، بل كانت هناك خسائر مادية كبيرة وأكثرها حرق المزارع، والبساتين، والأشجار، والمحاصيل، وخاصة منها حقول الحنطة والشعير وهي رئيسية لغذاء البشر والحيوانات في المنطقة.

ضربات إيرانية

وأفاد ياور، بأن المدفعية الإيرانية، قصفت تواصلا في نفس الوقت مع القصف الجوي التركي لمنطقة "ألانة" التابعة لقضاء حاجي عمران الحدودية مع إيران.

وأكمل، أن القصف الإيراني كان 15 قذيفة مدفعية ثقيلة استهدفت المنطقة المذكورة، منذ ظهر يوم أمس 16 حزيران/ يونيو الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

وأتم ياور، من بعد ذلك قصفت القوات الإيرانية نفس المنطقة بالرشاشات الثقيلة لمدة 15 دقيقة، ولم تكن هناك خسائر بشرية وإنما كانت هناك خسائر مادية كبيرة بسبب حرق المزارع، والبساتين، والمحاصيل الزراعية للمواطنين العزل في المنطقة.

وألمح الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، في ختام حديثه، إلى أن ساكني أكثر من 10 قرى حدودية، أخلوا قراهم خلال اليومين الأخيرين، مع بدء العمليات العسكرية التركية، إثر القصف التركي من جهة، والإيراني من جهة أخرى.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، 16 يونيو، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر، "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة هفتانين".

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.