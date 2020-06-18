تحديد موعد محاكمة حاكم مصرف لبنان

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت لارا عبد الصمد حددت تاريخ 14/10/2020 موعداً لبدء محاكمة سلامة في الدعوى المقدمة ضده من "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".

ويمثل "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" المحامون هيثم عزو، حسن بزي، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجمّيل، فرنسواز كامل، باسل عباس، والصحافي جوي حداد، وذلك بجرائم المواد 319 و 320 و 359 و 360 و 363 و 373 عقوبات.

في سياق متصل، أعلن سلامة، أمس الأربعاء، أن هدف المصرف المركزي​ بالاتفاق مع الصيارفة المرخّصين، هو دفع ​سعر الدولار​ الأمريكي للانخفاض بشكل متواصل، للمساهمة في استقرار الأسعار.

وأشار سلامة في تصريحات لوكالة "رويترز" إلى أن "هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقدا، ونأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات لجلب الثقة".

وأوضح سلامة أنه "لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات"، مركزًا على أن "المنصة الإلكترونية الجديدة للتداول تهدف إلى أن تسترشد بها السوق".

وبيّن سلامة أن "الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار أمريكي في المتوسط. هذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى ​المصرف المركزي​ ليست في خطر".