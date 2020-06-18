عقيلة صالح يناقش مع سفيرة فرنسا لدى بلاده "وقف إطلاق النار" في ليبيا

ناقش رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد المستشار عقيلة صالح مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابير دو هيلين آخر تطورات الملف الليبي وإنهاء الأزمة ودعم عملية وقف إطلاق النار.

بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تلقى مساء الخميس اتصالا هاتفيا من سعادة سفيرة فرنسا لدى ليبيا السيدة بياتريس لو فرابير دو هيلين، حيث تناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة".

وأضاف بلحيق أن "رئيس مجلس النواب وسعادة سفيرة فرنسا تناولا خلال الاتصال سبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا".

وتابع بلحيق أن "الجانبان أكدوا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة بالإضافة إلى إنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين".

وبحسب البيان، أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا على "دعم فرنسا لمجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.