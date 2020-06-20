مقطع فيديو يتسبب بإبعاد لاعبين بارزين من صفوف المنتخب العراقي

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، يحتفلان دون التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس بكورونا.

من جانبه أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي إبعاد إسماعيل ومهاوي عن تشكيلة "أسود الرافدين" بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إذا لم تكن خائفاً على نفسك فأحرص على سلامة الاخرين .



وليد سالم وضرغام إسماعيل في احدى الحفلات يوم امس !! pic.twitter.com/u6effHBOfP — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 19, 2020

كما غرمهم الاتحاد العراقي بمبلغ 2 مليون دينار( 1600 دولار) على كل منهما، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا في العراق.

إستبعاد ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن منتخب العراق وغرامة 4 مليون دينار عراقي، واستثمار هذه الغرامة في دعم العوائل المتضررة من جانحة كورونا، وذلك على خلفية فيديو الاحتفال المخالف للتعليمات الصحية#الديربي pic.twitter.com/FRuhtBF3m8 — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 19, 2020

من جانبه قدم اللاعب علاء مهاوي اعتذاره للاتحاد العراقي لمشاركتهما الحفل في ظل تفشي فيروس كورونا في العراق.

علاء مهاوي يقدم اعتذاره ويصف ما حصل بالخطا الغير مقصود . pic.twitter.com/XyDD4YDVLD — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 20, 2020

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .