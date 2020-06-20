أفيخاي أدرعي يتذكر رائد الفضاء الإسرائيلي الأول.. من هو؟

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أوضح من خلالها أنه في مثل هذا اليوم، وُلد رائد الفضاء الإسرائيلي الأول إيلان رامون.
اليوم ذكرى ميلاد بطل إسرائيلي!— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 20, 2020
في مثل هذا اليوم وُلد رائد الفضاء الإسرائيلي الأول #إيلان_رامون الّذي توفي اثر تحطم المكوك الفضائي "كولومبيا" عام 2003.
رامون هو رمز إسرائيلي نعتزّ به وهو مصدر إلهام لكل إسرائيلي يطمح إلى القمّة، حرفيًّا ومجازيًّا.
رحمه الله بطلًا من أبطالنا! pic.twitter.com/MHv6EymD86
وأكد أفيخاي أدرعي أن إيلان رامون لقي حتفه إثر تحطم المكوك الفضائي "كولومبيا"، في العام 2003.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن رامون هو رمز إسرائيلي نعتز به وهو مصدر إلهام لكل إسرائيلي يطمح إلى القمة، حرفيا ومجازيا.
ويشار إلى أن إسرائيل خلدت اسم رامون، حينما دشنت مطارا دوليا في مدينة إيلات، جنوب البلاد، وتم افتتاحه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
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