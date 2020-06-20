الخارجية الأمريكية: استقرار ليبيا يتم عبر وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم السبت، إن استقرار ليبيا يتم عبر وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية في البلاد.

ونقلت قناة "العربية" مساء اليوم السبت، عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدعم رغبة كل الليبيين في وضع حد للتدخل الأجنبي، وتدعم تحسين الأمن في ليبيا وإحياء اقتصادها.

الخارجية الأميركية للعربية: استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 20, 2020

وأكدت الخارجية الأمريكية على دعمها للجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية، مشيرة إلى أن تصريح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن ليبيا يعكس أهمية العمل على وقف النار.

الخارجية الأميركية للعربية: ندعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 20, 2020

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".

الرئيس السيسي: تدخل مصر المباشر في ليبيا أصبح له شرعية دولية وأهداف واضحة#eXtranews pic.twitter.com/WqdihpOJPG — eXtra news (@Extranewstv) June 20, 2020

ولفت الرئيس المصري إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة"، مؤكدا أنه "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".

يتبع...