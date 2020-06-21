تصريحات طبية... أحمد راضي أزال جهاز الأوكسجين بنفسه صباحا

تحدث مدير مستشفى النعمان في بغداد، صلاح العزي، اليوم الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، قبل وفاته صباح اليوم.

وقال العزي إن "أحمد راضي كان بصحة جيدة جدا الليلة الماضية، حتى إنه تحدث مع عائلته عبر الهاتف"، وفقا لشبكة "رووداو" الإعلامية.

وأضاف العزي أن النجم العراقي "أزال جهاز الأوكسجين صباح اليوم لدخول دورة المياه، لكنه فقد الوعي في تمام الساعة 7:15 صباحاً".

وتابع العزي أن "الأطباء أجروا له الإسعافات الطبية دون جدوى، حيث فارق الحياة في الساعة 7:45 من صباح اليوم".

وفي آخر ظهور له، أكد النجم الدولي الكروي العراقي أحمد راضي مساء أمس السبت في مقطع فيديو من داخل مستشفى النعمان أن حالته الصحية بدأت تتحسن نسبيا بعد اخضاعه للعلاج قائلاً: "كنت اعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت ان انام".

نجم الكرة العراقية السابق

احمد راضي في ذمة الله بسبب فايروس كورونا

لاحول ولا قوة الا بالله"

اخر مقطع للنجم الكبير يوم امس

وداعا ابا هيا الخلوق وانا لله وانا اليه راجعون"

حرس الله الجميع pic.twitter.com/RYooUVB8uT — ℳυsтάғά➟άℓυвσđi 🇮🇶 || ₃₁₀ᵏ (@MU____G) June 21, 2020

وتابع: "أشعر في بعض الاحيان بصعوبة بالتنفس وهذا امر طبيعي"، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية بشكل نسبي.

وتوفي اللاعب العراقي السابق أحمد راضي، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

#احمد_راضي



وفاة أالنجم واسطورة الكرة العراقية الكابتن #احمد_راضي بعد إصابته بفيروس #كورونا

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الجنة ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/mwiYmrFpSg — ⊰ ‏﮼ɒαℓyα ʚིϊɞྀ ⇣˓ تقيد 💔 (@EEE8E) June 21, 2020

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "راضي كان في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد منذ أربعة أيام، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية".

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة أمس، وتوفي قبل أن يسافر إلى عمان فجر اليوم، وكان "من المفترض أن يغادر إلى العاصمة الأردنية للعلاج هناك حيث مقر إقامته".

بعد تأكيد اصابته بڤايروس كورونا

اول تصريح للكابتن #احمد_راضي . pic.twitter.com/CfHTP0wi5t — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 13, 2020

​يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.