دبي تشيد سلسلة جزر عائمة في مشروع شاطئي جديد... فيديو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي اليوم الأحد، عن تشييد سلسلة جزر عائمة في إطار مشروع تطوير شاطئي جديد .

وحسب "رويترز" سيتصل ممشى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة على تويتر.

يُظهر المقطع ما يبدو أنها ثلاث جزر قريبة من الساحل. ويقول إن الممشى سيكون وجهة عائلية ستشغل المحلات التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه.

وهذا أول مشروع حكومي كبير يُعلن عنه في دبي منذ شرعت الإمارات في مارس/ آذار في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

مشروع شاطئ ممشى الغروب وجهة شاطئية جديدة في #دبي ستضمّ نماذج فريدة لمجموعة من الجزر العائمة. تعرّف إلى المزيد عن هذا المشروع عبر هذا الفيديو.#هيئة_الطرق_و_المواصلات pic.twitter.com/16RL0gd03D — RTA (@rta_dubai) June 21, 2020

وخففت السلطات منذ ذلك الحين كثيرا من هذه القيود لكنها مازالت تحظر دخول غير المقيمين والأجانب.

والسياحة رافد كبير لاقتصاد دبي.