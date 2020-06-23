مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها في أزمة سد النهضة

ناشدت مصر الدول العربية لدعم تحركاتها في سبيل استئناف مفاوضات سد النهضة ومنع أي طرف من اتخاذ أي إجراءات أحادية، بحسب ما قالت وزارة الخارجية المصرية.