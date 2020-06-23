قصة المنزل رقم 1... قطر تكشف رحلة انتقال كورونا من جدة إلى 27 شخصا

شدد حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة القطرية على أهمية الحرص على عدم الزيارات العائلية خاصة خلال الفترة الحالية.

وكشف الرميحي خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن نماذج لحالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" داخل أفراد العائلة الواحدة، وانتقال العدوى إلى أكثر من منزل.

ونقلت صحيفة "الشرق"، اليوم، عن الرميحي، قصة المنزل رقم واحد، قائلا: "المثال الأول لحالة شخص مصاب عمره 44 عاما، قام بزيارة منازل أقرباء له، المنزل رقم 1، وهو منزله، انتقلت العدوى إلى والده ووالدته وهما من كبار السن ولديهما أمراض مزمنة، ثم انتقلت إلى أطفاله، وبعدهم إلى المنزل رقم 2 و3 بسبب زيارته والاختلاط الأسري، حيث بلغ مجموع حالات الإصابة في هذه العائلة 15 حالة".

وضرب الرميحي مثالا آخر لعائلة قطرية، حيث كانت "الحالة المصابة الأولى لسيدة عمرها 64 عاما، وانتقلت لها العدوى نتيجة الاختلاط مع أبنائها داخل المنزل، ثم انتقلت إلى 7 منازل أخرى، ومجموع حالات الإصابات 27 حالة بين الأبناء والأحفاد".

وأوضح أن انتقال العدوى ليس مقصورا على أفراد الأسرة داخل المنزل الواحد، ولكن هناك مخاطر لانتقال العدوى عند تتبع المخالطين، أي أن هناك أسر كاملة أصيبت نتيجة الاختلاط الأسري.

وحذر المسؤول بوزارة الصحة القطرية من أن عدد الإصابات من بين المواطنين والمقيمين شهد زيادة ملحوظة خلال شهر رمضان سبب التجمعات الأسرية.