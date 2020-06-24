خبر سار للمصريين... تسليم دواء كورونا للجهات المعنية والأطباء خلال ساعات

كشف مدير عام شركة "إيفا فارما"، المصنعة لعلاج كورونا في مصر، الدكتور أمجد طلعت، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم الدواء للجهات المعنية والأطباء خلال الساعات المقبلة.

وقال طلعت في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إنه "تم تسليم 1100 جرعة من دواء ريمديسفير المنتج بالفعل في مصر لوزارة الصحة المصرية للبدء في استخدامه لعلاج مرضى الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا".

وأوضح "هي جرعات أولية ستكفي لعلاج 100 مريض داخل مستشفيات العزل الحكومية، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية باستخدام ريمديسفير لحالات الطوارئ".

وأضاف أنه "سيتم إنتاج 16 ألف جرعة من دواء ريمديسفير في اليوم بواقع نصف مليون جرعة في الشهر".

وأشار إلى أن "هذا العلاج من أحدث الأدوية لعلاج كورونا والذي يستخدم في أمريكا وأوروبا ومن أهمية هذا العلاج أنه يقلص فترة بقاء المصابين في المستشفى، ولدينا أمل وبشرة خير، ونقل المصابين من الحالة الشديدة للمتوسطة".

وأكد أن "الدواء الآن يتم تصنيعه في مصر، وسيتم تسليم الدواء للجهات المعنية والأطباء خلال الساعات المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.