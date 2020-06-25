تلقى رسالة من نتنياهو… قناة عبرية: رئيس الموساد التقى العاهل الأردني 

زعمت قناة عبرية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في العاصمة عمَّان.

وادعت القناة العبرية الـ"13"، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن يوسي كوهين وصل إلى الأردن في مهمة رسمية، قبل عدة أيام، كلفه بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ראש המוסד ביקר בירדן והעביר למלך מסר מנתניהו בעניין הסיפוח • @BarakRavid עם כל הפרטים >> https://t.co/pmSr1h0M7T pic.twitter.com/9Jx5HdlFis — חדשות 13 (@newsisrael13) June 25, 2020

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن رئيس جهاز الموساد ناقش مع الملك عبد الله المعارضة الأردنية لضم "غور الأردن" ومدى تطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.

ولم تعلق المصادر الرسمية الأردنية على خبر القناة العبرية، حتى الآن.

ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.