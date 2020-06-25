العراق يسجل أعلى حصيلة وفيات وإصابات بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 107 وفيات جديدة بوباء "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي الوفيات 1437 والإصابات 39139 (بزيادة 2437 خلال 24 ساعة)، في أعلى حصيلة يومية تسجل للوفيات والإصابات بالوباء منذ تسجيل المرض في العراق .

بغداد – سبوتنيك. وصرحت الوزارة في بيان "تم فحص 11370 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 488803).

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (2437) إصابة في العراق و107 حالات وفاة وتماثل 1237 حالة إصابة للشفاء "، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 39139، مجموع حالات الشفاء 18051، مجموع الراقدين الكلي 19651، مجموع الراقدين في العناية المركزة 234 ومجموع الوفيات 1437".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين الماضي، أن البلاد في طريقها للدخول بمرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان " شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية ".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.