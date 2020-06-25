"أنصار الله": 25 هجوما و400 غارة جوية للتحالف خلال أسبوع

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، التحالف بمواصلة تصعيده العسكري من خلال العمليات الهجومية والغارات الجوية، منذ دخول وقف إطلاق النار المعلن من جانبه حيز التنفيذ في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي.

موسكو – سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "قوى العدوان السعودي الأمريكي شنت، خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 25 عملية هجومية وتسللاً توزعت على جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي وصعدة والبيضاء والحدود".

وأضاف أن "الغارات الجوية خلال الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من 400 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعمران وصعدة وحجة والبيضاء والحدود".

ووفقاً للعميد سريع، "يصل إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 / أبريل 2020م وحتى اليوم، إلى أكثر من 195 عملية هجومية وتسلل، وأكثر من 2891 غارة جوية".