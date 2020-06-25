بدم بارد… فيديو يوثق مقتل فلسطيني على يد الشرطة الإسرائيلية

نشرت الشرطة الإسرائيلية شريط فيديو جديد بتغريدتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أمس الأربعاء، زعمت من خلاله أن الشاب الفلسطيني عريقات حاول دهس عدد من الجنود على حاجز عسكري شرق القدس.

תיעוד פיגוע הדריסה במחסום הקיוסק ממצלמות אבטחה: המחבל נוסע בפראות לעבר לוחמי מג"ב ופוגע בלוחמת, שנפצעה באורח קל. הלוחמים נטרלו את המחבל pic.twitter.com/rR2xyHDpS0 — משטרת ישראל (@IL_police) June 24, 2020

ويظهر الفيديو لحظة انحراف سيارة الشاب عريقات (27 عاما) بأحد مرافق الحاجز، قبل أن يمطر الجنود الموجودون هناك سيارته بالرصاص.

وأكدت وكالة "شهاب"، مساء أمس الأربعاء، نقلا عن أسرة القتيل إنه لم يكن يقصد دهس أحد، بل فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ، فيما أظهر فيديو آخر التقطه شاب فلسطيني قرب المكان عريقات ملقى على الأرض، حيث ظل ينزف حتى الموت عند الحاجز.

هذه بطاقة الدعوة لعرس ايمان واسامة . يوم الثلاثاء ٢٣-٦-٢٠٢٠. من الساعة السابعة الى العاشرة مساءا.اتم اعدام احمد مصطفى عريقات ميدانيا على الحاجز الاحتلالي وادي النار . وتستمر الاكاذيب فى محاولة تغطية الجرائم . نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة .

Translate Tweet https://t.co/pF8T9zy8HE — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) June 23, 2020

وأحمد هو من أقارب المفاوض الفلسطيني المعروف، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الذي ندد بمقتل قريبه، حيث كتب على حسابه بموقع "تويتر"، إن "تسمية الضحية إرهابيا يعكس عقولا وقلوبا وأيادي إجرامية"، منددا بـ"استمرار الأكاذيب في محاولة لتغطية الجرائم".

واعتبر أن سرعة السيارة التي لم تكن تزيد على 5 كم/ الساعة، ليست السرعة المناسبة لشن هجوم، مطالبا بفتح تحقيق دولي في مقتل قريبه، محملا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن مقتل الشاب.

يوم زفاف اخته ايمان و قبل زفافه بايام قليلة يستشهد احمد مصطفى عريقات على يد الاحتلال (المجد للشهيد ) pic.twitter.com/EvOJUX1Mg5 — المركز الثقافي والتراث الفلسطيني (@CentreCPP) June 25, 2020

وأشار السياسي الفلسطيني البارز إلى أن أحمد عريقات قتل في يوم زفاف شقيقته، وكان يستعد لعقد قرانه بعد أيام.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا، حاول دهس عدد منهم على حاجز "الكونتينر" قرب بلدة أبو ديس.