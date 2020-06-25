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    الجيش الليبي

    تحت غطاء جوي... الجيش الوطني الليبي يبدأ عملية تأمين منطقة الهلال النفطي بالكامل

    © AFP 2020 / Mahmud Turkia
    العالم العربي
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    بدأ حرس المنشآت ووحدات القوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في عملية تأمين وحماية منطقة الهلال النفطي، حيث ستتحرك الوحدات العسكرية من خلال دوريات استطلاع وتأمين.

    بنغازي – سبوتنيك. وقال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية الليبي ابراهيم الفايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إنه "بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر وتنفيذاً لأوامره بعد انعقاد اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة بتاريخ 23 يونيو/حزيران لعام 2020، لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي انطلقت، اليوم الخميس، الوحدات العسكرية في دوريات متحركة من حرس المنشآت النفطية و القوات الخاصة الصاعقة تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول

    الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
    قيس سعيد: المشكلة الليبية أصبحت "تونسية تونسية" وسلطة طرابلس مؤقتة
    والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي".
    وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية أن "الدوريات العسكرية تنفذ الآن مهامها المكلفة بها في إطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها من أي هجمات متوقعة من المليشيات المسلحة".

    وأضاف: "ستكون هذه الدوريات من أجل التأمين والحماية الخارجية للحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول".
    وأشار المسؤول الليبي إلى أن "آمر حرس المنشآت النفطية وآمر القوات الخاصة الصاعقة أكدوا بأن المنشآت النفطية خط أحمر لا يسمح لاحد المساس بها".

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    الكلمات الدلالية:
    النفط, ليبيا, الجيش الوطني الليبي
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