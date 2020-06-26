موقف مشرف لجزائريين من قانون قيصر

ندد عدد من الشخصيات الجزائرية بقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا وعلى البلدان التي تقدم لها مساعدات صناعية أوعسكرية.

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء: "تعبيراً عن رفضهم لقانون قيصر، يعتزم عدد من الشخصيات الجزائرية تتقدمها المناضلة جميلة بوحيرد والمجاهد الرائد الأخضر بو رقعة، تشكيل لجنة عربية-إفريقية لكسر الحصار الاقتصادي الأمريكي الغربي على سورية وإرسال قوافل غذائية وطبية برية وبحرية وجوية إلى دمشق".

وأضافت "هذه الشخصيات وفي بيان لها تحت عنوان (لا لتجويع الشعب السوري) دعت أحرار العالم إلى التحرك لرفض القانون والوقوف بوجه التبجح الأمريكي".

وأوضح البيان أنه "بعد أن فشلت كل المؤامرات والمحاولات لكسر إرادة سورية والسوريين تحاول الإدارة الأمريكية الانتقال إلى مرحلة جديدة تهدف من خلالها إلى تجويع الشعب السوري ووقف عملية إعادة الإعمار بإجراءات عقابية غير مسبوقة ضد سورية والدول المساندة لها والشركات المساهمة في جهود إعادة الإعمار".

وفي وقت سابق، أكدت شخصيات سياسية أردنية ومصرية أن كل الإجراءات الأمريكية المفروضة على سوريا ومن ضمنها قانون قيصر لن تستطيع النيل من صمود سوريا وشعبها.

وأدان نائب رئيس حزب التجمع التقدمي المصري عاطف مغاوري الإجراءات القسرية الأمريكية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا وتطبيق قانون قيصر مؤكدا أنها إجراءات جائرة تنتهك أسس الشرعية الدولية.

ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.