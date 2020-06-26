بحضور رئيس وزراء أثيوبيا... السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة حول "سد النهضة"

شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية "سد النهضة"، وذلك عبر تقنية "الفيديو كرنفرانس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن القمة المصغرة رأسها سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، مساء أمس، جدد فيه ثوابت الموقف المصري في قضية سد النهضة، من منطلق ما تمثله مياه النيل كقضية وجودية لشعب مصر.

وخلال الاتصال، شدد الرئيس المصري لنظيره الجنوب أفريقي على ضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

يشار إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، قبل أيام، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.

وتقول مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.