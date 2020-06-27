إثيوبيا تعلن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق "سد النهضة" من أسبوعين إلى ثلاثة

تابعنا عبر

قالت وزيرة المياه الاثيوبي،سيليشي بيكيلي، اليوم السبت، إن "مصر وإثيوبيا والسودان سيضعون اللمسات الأخيرة على اتفاق ملء "سد النهضة" خلال أسبوعين أو ثلاثة.