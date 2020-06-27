مناشدة من كينيا لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

شددت صقلية كاريوكي وزيرة المياه والصرف الصحي والري في كينيا، على ضرورة حل مصر وإثيوبيا والسودان لكافة القضايا العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، جاءت تصريحات كاريوكي خلال مقابلة مع سفير إثيوبيا لدى كينيا، ميليس أليم.

وقالت الوزيرة كذلك إن المفاوضات بشأن سد النهضة يجب أن تضمن الاستخدام العادل لموارد مياه النيل.

وأطلع السفير ملس الوزيرة على "التزام إثيوبيا باستخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف وتماشيا مع مبادئ التعاون وعدم التسبب في ضرر كبير".

ودعا الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، لحل الخلافات بشأن السد بما يتماشى مع روح مبدأ "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية".

وبالمثل، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون إن إثيوبيا والسودان ومصر يجب أن تحل القضايا العالقة المتعلقة بسد النهضة الكبير من خلال المبادرات التي تقودها أفريقيا.